Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt discute com jornalista após jogo da Libertadores, segundo portal

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, discutiu com um jornalista após o empate entre o Tricolor das Laranjeiras e o Sporting Cristal, em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Segundo o “UOL”, o mandatário não gostou das notícias sobre supostos problemas de relacionamento nos bastidores do clube.

Na zona mista, Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”, conversava com Felipe Melo sobre as notícias que haviam sido divulgadas na última semana. No entanto, Mário surgiu no meio do diálogo, gritou e ofendeu o jornalista, afirmando que o profissional estaria em uma área onde não deveria estar.

A cena foi vista por outros profissionais da imprensa que estavam presentes na zona mista. Profissionais da “Globo” que ouviram a discussão tentaram ver o que estava acontecendo, mas foram contidos pela assessoria de imprensa do clube.

O assunto foi abordado por Felipe Melo na saída do gramado, mas também por Fernando Diniz na coletiva de imprensa. Ambos elogiaram o ambiente no Fluminense e afirmaram que muitas notícias que foram publicadas sobre os bastidores do Tricolor eram mentirosas.