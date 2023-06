Presidente de CPI das Apostas defende exclusão de modalidade com cartões e escanteios

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 22:03 Compartilhe

Presidente da CPI das Apostas Esportivas, o deputado federal Júlio Arcoverde (PP) sugeriu uma mudança na regulamentação brasileira no que tange às atividades e cobrou a exclusão de opções como escanteios, cartões e pênaltis nas plataformas.

Segundo o político, que usou como exemplo o modelo adotado na França, tal prática ajudaria no combate à manipulação de resultados no país. A informação é do portal GE.

Com a criação de uma agência reguladora, acho que o modelo adotado na França pode ser adotado no Brasil. Lá, é proibido apostar em acessórios do futebol como escanteios, pênaltis, cartão amarelo, lateral, etc. – disse.

– Na opinião de Arcoverde, as apostas deveriam incluir apenas os resultados de cada tempo e os placares finais dos jogos. Desta forma, os cenários possíveis de manipulação seriam reduzidos.

– Você aposta no resultado do primeiro tempo, do segundo tempo e no resultado final. Acho que, com isso, você já tira muito da manipulação – afirmou.

Além de falar sobre as mudanças, o deputado defendeu que a CPI não sirva apenas para punir os culpados das manipulações no Brasil, mas também para criar soluções que ajudem na fiscalização das apostas esportivas no futuro.

– A CPI tem que ser fundada na punição, mas também (precisa ser) propositiva. Que, em paralelo à CPI, a gente possa preparar um projeto de lei para fazer uma regulamentação junto ao Ministério da Fazenda – sugeriu.

Por fim, Júlio novamente citou a França para argumentar que o Brasil precisa pensar em criar uma agência reguladora de apostas para evitar que novos casos de manipulação surjam.

– Posso citar a França, que tem uma agência reguladora de apostas. São várias propostas. Estamos estudando o que está acontecendo no mundo, porque não é um problema só do Brasil – encerrou.

