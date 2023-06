Presidente da CBF analisa crescimento do futebol feminino no Brasil: ‘Renovação linear’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:20 Compartilhe

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, concedeu entrevista na sede da entidade, após a técnica Pia Sundhage revelas as 23 convocadas para a Copa do Mundo da categoria. Durante o papo, o mandatário fez uma análise dos investimentos e do crescimento do futebol feminino no Brasil.

– São investimentos que fazemos em prol de um futebol feminino forte. Claro que uma alta performance na Copa do Mundo é importante, mas queremos continuar fazendo esses investimentos para que possamos ter seleções fortes no futuro. Para isso temos que ter uma renovação linear, no Brasil inteiro. Por isso estamos criando competições femininas, para que o Brasil todo acompanhe e haja essa renovação – disse.

Ednaldo também falou sobre uma possível renovação com Pia Sundhage. O contrato da treinadora sueca com a Seleção Brasileira termina no fim do ano que vem, após a disputa da Olimpíada de Paris.



– O contrato da Pia vai até 2024 e esperamos que dê tudo certo, ela faz um trabalho muito importante. As vezes a questão de imediatismo é complicada, mas está ocorrendo uma renovação. A convocação dela diz tudo. É um trabalho de preparação de atletas para que ela possa ter uma gama maior de observações – analisou.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), contra o Panamá. O Brasil está no Grupo F, com França e Jamaica, além do rival na primeira rodada.

VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA ENTREVISTA

Apoio ao futebol feminino

– O que a CBF tem feito é dar apoio ao que é demandado pela comissão técnica e atletas. A relação é muito boa, estamos sempre ouvindo as demandas. Tudo que foi solicitado, a exemplo do que aconteceu no masculino, a CBF colocou à disposição. Tem que ter um tratamento igualitário, esperamos a melhor performance na Copa do Mundo.

– O que queremos é aprofundar mais ainda, que essa competições sejam jogadas em mais tempo e envolvam todos os estados. Temos feito um trabalho de uma boa relação, exigindo que as federações também tenham ideias para o futebol feminino.

Candidatura do Brasil para a próxima Copa do Mundo

– Nós estamos concorrendo. Temos participado de toda a parte burocrática que a Fifa oferece e temos confiança no trabalho. Em termo de infraestrutura, o Brasil tem situação bem melhor do que foi na Copa do Mundo de 2014, outros estádios estão surgindo também. Ainda vamos passar por questões, temos que concorrentes fortes, mas acreditamos que podemos ter a Copa do Mundo Feminina em 2027 aqui no Brasil.