Preocupado, Calleri fala sobre dores nas costas e analisa resultado do São Paulo contra o Tigre

Poupado entre os titulares, Calleri entrou em campo contra o Tigre somente na volta do intervalo, no lugar de David. Mas nos minutos finais da vitória do São Paulo, o camisa 9 demonstrou sentir dores na região da lombar – e deixou o gramado com as mãos nas costas.

Após a partida, o argentino alegou estar ‘preocupado’. Segundo suas palavras, ‘nunca sente dor’ e destacou que espera estar bem para o jogo de sábado (1), contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

– Estou preocupado porque sentir dor é raro, mas quero estar bem no sábado e vou fazer de tudo para isso – explicou Calleri.

Sobre a partida, Calleri reconheceu a importância da vitória, pensando em conseguir o mando de campo no futuro, para conseguir decidir as fases futuras da Copa Sul-Americana. Com o resultado positivo contra o Tigre, o Tricolor já se garantiu nas oitavas de final da competição. Para o camisa 9, ‘fizeram pontos importantes’.

– Sabemos que era uma partida onde o Tigre vinha para criar, fazer os quatro gols. Imagino que queriam somar e tentar, mas no segundo tempo estivemos mais a frente e no final, começamos a nos mover melhor. Juan fez o gol, Rato também. Estamos contente. Fizemos pontos importantes, queremos decidir em casa – disse.

– Creio que a equipe está bem, vamos tentar chegar na final. Espero que desta vez a equipe consiga, precisamos ter o melhor resultado, por isso sempre falo dos pontos. Queremos decidir em casa, com a nossa gente. São Paulo está no caminho de algo, o São Paulo vai chegar na final – concluiu.

Sobre as dores, Calleri deve passar por avaliações durante a semana. Agora, o São Paulo pensa em melhorar sua situação no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a jogar no sábado (1), contra o Fluminense. O duelo será às 16h (de Brasília).