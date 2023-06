Premier League: Bournemouth anuncia contratação de treinador destaque na La Liga

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:59 Compartilhe

O Bournemouth anunciou, na manhã desta segunda-feira, uma troca de treinadores para a temporada 2023-24. Gary O’Neil, que conduziu a equipe à permanência na reta final da Premier League, não seguirá à frente dos Cherries após 37 jogos na última temporada. Em seu lugar, chega o espanhol Andoni Iraola, um dos destaques da La Liga com o Rayo Vallecano.

– Podemos confirmar hoje que decidimos separar os caminhos com o treinador Gary O’Neil. O feito que Gary conseguiu na última temporada é algo pelo qual sempre serei grato. Esta é uma decisão difícil, mas foi tomada levando em consideração buscar uma posição ainda melhor na próxima temporada. Quero agradecê-lo e desejar o melhor em seu futuro – afirmou o dono e presidente do clube, Bill Foley.

Iraola chega após conduzir o Rayo Vallecano ao 11º lugar no Campeonato Espanhol. A equipe vinha brigando por vagas nos campeonatos europeus, mas alguns problemas físicos fizeram o rendimento diminuir na reta final. Ainda assim, Andoni saiu como um dos treinadores mais destacados da temporada espanhola e segue os passos de outros comandantes ao trocar a La Liga pelo futebol inglês. Unai Emery e Julen Lopetegui fizeram o mesmo caminho em 2022-23.

– Estamos muito ansiosos para receber Andoni em nosso clube. Com seu contrato na Espanha chegando ao fim, precisamos agir rápido para tê-lo. Já identificamos alguns alvos para a janela e com as adições de janeiro, vamos dar a ele a melhor chance para consolidar seu nome na Premier League. Temos confiança de que ele é o nome certo para liderar um novo capítulo em nossa história – afirmou Foley.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.

Welcome to #afcb, Andoni ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) June 19, 2023

No fim de julho, Iraola estreará à frente dos Cherries em amistosos no Vitality Stadium, contra Atalanta e Lorient. Logo depois, seu primeiro jogo na Premier League será fora de casa, contra o West Ham, campeão da Conference League.

