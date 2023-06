Premiação do Internacional na Libertadores chega a R$ 25 milhões

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:50 Compartilhe

Com a vitória convincente por 3 a 1 diante do Independiente Medellín, pela Libertadores, o Internacional garantiu muito mais do que somente o seu avanço rumo às oitavas de final da Libertadores.

Vivendo situação financeira onde o orçamento conta com metas de premiação importantes para sua composição, o clube se aproximou do objetivo previamente estabelecido de, pelo menos, atingir as quartas de final do torneio continental.

Em números, o clube gaúcho chegou a marca de 5,15 milhões de dólares (R$ 25 milhões na atual cotação) através de somatória que envolve a participação na fase de grupos, os três bônus pelas vitórias no Grupo B além da premiação por atingir a primeira fase eliminatória após as chaves da Libertadores.

Caso os comandados de Mano Menezes consigam atingir o que foi estabelecido nas diretrizes orçamentárias, seria somado a esse montante 1,7 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões), angariando uma quantia que chegaria a R$ 33,2 milhões.

Depois de assegurar a vaga no mata-mata continental, o Inter se volta ao âmbito nacional onde tem jogo pelo Campeonato Brasileiro no sábado (1). Novamente atuando no Beira-Rio, o Colorado recebe o Cruzeiro, às 21h (de Brasília).