‘Prejudicado’ por Abel, Breno Lopes tem o segundo melhor índice de participação em gols do elenco do Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 16:27 Compartilhe

Tendo marcado um dos três gols do Palmeiras na vitória diante do Fortaleza por 3 a 1 no último sábado (22), Breno Lopes vive uma verdadeira montanha-russa no Verdão. Apesar de ser atualmente reserva da equipe de Abel Ferreira, o atacante é o segundo jogador do time que precisa de menos minutos para ter uma participação em gol, estando atrás apenas de Raphael Veiga.

+ Palmeiras pode lucrar com negociação de zagueiro para o futebol da Turquia

Breno Lopes precisa de 129 minutos para ter participação em gol, estando à frente de jogadores titulares e que recebem mais oportunidades como Rony (151), Artur (172), Dudu (324) e Endrick (181). Veiga lidera a estatística, precisando apenas de 114.

Contra o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 19 voltou a aparecer após um tempo sem muito destaque, o que rendeu elogios de Abel na entrevista coletiva após o duelo. O treinador português disse que Breno Lopes é um dos jogadores que ele mais ‘prejudica’, visto que é um dos que menos joga e mais produz.

Ainda, Abel afirmou gostar muito do atacante e revelou que pediu a Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, para que não o vendesse nesta janela de transferências, já que vários clubes queriam a contratação do camisa 19.

– O Breno talvez seja um dos jogadores que eu mais prejudico e que mais rendimento tem. Acredito que seja um dos jogadores que temos aqui que menos joga e que mais produz. Ele entrou, teve três ou quatro oportunidades para marcar, isso é o normal dele. Eu particularmente gosto muito dele, é outro jogador que também todo mundo queria, e eu disse ao Barros “não, eu quero esse jogador, eu gosto dele”. Parabéns para ele que fez o gol – disse Abel Ferreira.

+ Torcida do Palmeiras vibra com estreia brilhante de Ary e Bia Zaneratto na Copa do Mundo

Mesmo sendo o ‘herói’ da Libertadores de 2020, tendo marcado o gol do título diante do Santos nos acréscimos da decisão, Breno Lopes divide opiniões entre os palmeirenses. Apesar das constantes críticas, o atacante vem se mostrando que pode ser uma peça importante, especialmente nos minutos finais.

Praticamente metade dos gols marcados pelo camisa 19 desde que ele chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, foram justamente nos acréscimos. Nove das 20 bolas na rede de Breno Lopes entraram depois dos 45 minutos do segundo tempo. Neste ano, já foram dois gols anotados no tempo adicional – contra Fortaleza (Brasileirão) e Bragantino (Paulistão).

Nesta temporada, Breno Lopes participou de 37 jogos e totalizou 1034 minutos em campo, entrando na maioria das partidas vindo do banco de reservas. Além disso, já balançou a rede quatro vezes e distribuiu quatro assistências. Logo, não tendo nenhum pênalti sofrido, o camisa 19 já teve participação direta em oito gols em 2023.