Preço de banana? Torcedores do Corinthians ficam ‘irados’ com valor da venda de Mantuan para o Zenit

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:08 Compartilhe

O Corinthians acertou a venda do atacante Gustavo Mantuan ao Zenit, da Rússia, por 2 milhões de euros (R$ 9,5 milhões, na cotação atual). A equipe russa agora ficará com 90% dos direitos econômicos do jogador. Eles já tinham 50%, repassados quando o Timão adquiriu o centroavante Yuri Alberto em definitivo, no início deste ano. O valor incomodou boa parte dos corintianos nas redes sociais.

Os torcedores do clube entenderam que o jogador teria sido vendido a “preço de banana”, ou seja, por um valor menor do que ele valeria. Mantuan estava emprestado ao clube europeu desde junho do ano passado, envolvido na troca de empréstimos que o Alvinegro fez com os russos para ter Yuri Alberto.

Veja abaixo alguns comentários de torcedores do Timão sobre o tema:

KKKKKKKKKKKKKKKKK 2 MILHÕES DE EUROS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



“Eu errei, fui mlk” pic.twitter.com/C6HMGujN3K — SCCP News (@_sccpnews) June 23, 2023

Inacreditável… Sério mesmo… Já nem disfarçam mais. Não há outro nome pra isso: é um crime! — Rafa SCCP (@gilgil22) June 23, 2023

Instituição de caridade? — Enzo Soler (@EnzooSoler) June 23, 2023