Praxedes é apresentado pelo Vasco e comenta sentimento do retorno ao clube: ‘Me sinto em casa’

O meia Praxedes foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Há 10 anos atrás, o jogador atuou pela base cruz-maltina e a sensação é de estar voltando para casa.

Já fui da base e aqui estou eu novamente. Volto 10 anos depois e me sinto em casa – revelou Praxedes. E contou as características:

Jogo de segundo volante, meia, me sinto bem nas duas posições. Ele vai me colocar onde tem que achar que eu devo jogar.

A carreira de Praxedes é de altos e baixos. Com a vinda para o Vasco, o meia espera dar a volta por cima e dar alegrias aos vascaínos.

A vida é feita de altos e baixos. Eu dei uma caída, mas nunca perdi a confiança. Estou aqui no Vasco e espero dar alegrias ao Vasco.

VEJA MAIS RESPOSTAS DE PRAXEDES:

CONVERSAS PARA ACEITAR O DESAFIO

– Tivemos uma conversa, já estava muito motivado em jogar pelo Vasco. Depois da conversa o desejo só aumentou em fazer parte do time e jogar com ele.

ABEL BRAGA E PAULO BRACKS

– O desafio. Aceitei o desafio, já trabalhei com o Paulo, com o Abel e eu queria retribuir isso. Tenho total certeza que conseguiremos sair dessa situação.

RAMÓN DÍAZ

– Tivemos uma conversa boa, sobre estilo de jogo, intensidade nos treinos. Eu ouvi e gostei, achei que valeria a pena aceitar o desafio. Muito intenso.

MOMENTO DO VASCO NO BRASILEIRÃO

– Sair da situação como essa é com muito trabalho e dedicação. Isso não vai mudar. Todos os jogos serão finais. Temos condições de reverter essa situação. Vamos sair dessa.