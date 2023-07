Poupar ou não? Palmeiras pode ter força máxima diante do América-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 14:48 Compartilhe

O Palmeiras finalizou a preparação para encarar o América-MG amanhã em Belo Horizonte em treino nesta manhã de sábado na Academia de Futebol.

Com praticamente todo elenco em campo e até o retorno de Dudu ao gramado, o Verdão encerrou seu trabalho técnico e tático para vencer a segunda seguida no Brasileiro.

Com a dúvida se poupa ou não alguns titulares para a Libertadores no meio de semana, Abel pode escalar um Verdão com força quase máxima para enfrentar o América-MG.

O provável Palmeiras para encarar o Coelho é: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; John John, Artur e Rony.

A bola rola para América-MG x Palmeiras neste domingo (30), a partir das 16h (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da Rede Globo e do Prmeiere FC.