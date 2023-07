Portugal x Estados Unidos: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 14:03 Compartilhe

Na madrugada desta terça-feira (1), às 4h (horário de Brasília), Portugal e Estados Unidos se enfrentam em um grande jogo, válido pela terceira rodada do grupo E da Copa do Mundo Feminina. Na liderança do grupo, os EUA só precisam de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final. Já Portugal, com uma vitória, consegue a classificação para o mata-mata.

+ Confira todas as informações da Copa do Mundo Feminina

FAZENDO HISTÓRIA

A equipe de Portugal, estreando na competição, tem galgado um lugar aos poucos entre os times grandes. Com o desenvolvimento do futebol feminino no país, a consequência desejada era uma boa campanha na Copa, o que tem sido conquistado pelas jogadoras. Na primeira rodada, a derrota contra a Holanda já era esperada devido a uma grande freguesia. Porém, a vitória contra o Vietnã – a primeira em Mundiais – veio para colocar a Seleção das Quinas com chances de se qualificar para o mata-mata. Para isso, precisa vencer os EUA, dependendo só de si. Um empate traria a necessidade de a Holanda perder para as vietnamitas e jogaria a responsabilidade nos critérios de desempate. A derrota, porém, tira qualquer chance de ida às oitavas.

MIRANDO O TROFÉU

Confirmar o favoritismo: esse é o desejo da seleção dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo. As atuais bicampeãs mundiais, apesar de não ter o mesmo ímpeto de anos anteriores e um time um pouco mais envelhecido, ainda têm mostrado o porquê de serem candidatas ao título todas as Copas. Na estreia, uma vitória sem esforço contra o Vietnã, por 3 a 0; no segundo jogo, o empate inesperado contra a Holanda acabou embolando a chave. Uma vitória e um empate garantem a equipe de Vlatko Andonovski no mata-mata; uma derrota para Portugal obrigaria as Leoas Laranjas a perder para o Vietnã, ainda mantendo chances de quaificação às oitavas de final.

+ Torça pela nossa Seleção Feminina com camisas a partir de R$29,90

FICHA TÉCNICA

Portugal x Estados Unidos

Data e horário: terça-feira, 1 de agosto de 2023, às 4h (de Brasília)

Local: Eden Park, em Auckland (NZE)

Onde assistir: SporTV, Fifa+ e CazéTV

Arbitragem: Rebecca Welsh (árbitra); Natalie Aspinall e Anita Vad (auxiliares); Anahi Fernández (quarta árbitra)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Francisco Neto)

Patrícia Morais; Ana Borges, Carole Costa e Ana Seiça; Lúcia Alves, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto e Joana Marchão; Kika Nazareth, Jéssica Silva e Telma Encarnação

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Vlatko Andonovski)

Alyssa Naeher; Emily Fox, Julie Ertz, Naomi Girma e Crystal Dunn; Andi Sullivan, Savannah DeMelo e Lindsey Horan; Trinity Rodman, Sophia Smith e Alex Morgan