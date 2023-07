Por subida no ranking, Bia Haddad torcerá por Jabeur na final de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 16:27 Compartilhe

Eliminada de Wimbledon na segunda-feira nas oitavas de final por conta de uma contratura nas costas, Beatriz Haddad Maia poderá ter uma subida no ranking da próxima segunda-feira a ser anunciado pela WTA.

Para isso ela precisará torcer, neste sábado, por uma vitória da tunisiana Ons Jabeur, atual sexta colocada, sobre a tcheca Marketa Vondrousova, 42ª. A brasileira iria ao 12º lugar subindo uma posição caso este resultado aconteça, ficando com 2745 pontos. Caso Vondrousova seja a campeã, a tcheca iria aos 3106 e entraria no top 10.

Bia vai terminar o torneio na melhor das hipóteses a 265 pontos das dez melhores ou a 361 caso a tcheca levante o troféu. O próximo torneio marcado da brasileira será em agosto, em Montreal, no Canadá, onde defenderá o vice-campeonato do ano passado.

A projeção mostra Iga Swiatek como líder com Aryna Sabalenka como a segunda colocada. Com o eventual título, Jabeur voltaria como a terceira colocada. Se for vice ela ficaria como a sexta do mundo.