Por que o Santos jogará com torcida contra o Blooming?

O Santos recebeu uma suspensão de 30 dias sem poder contar com torcida no seu estádio por conta da confusão no jogo contra o Corinthians. Contudo, no confronto contra o Blooming, nesta quinta-feira (28), o Peixe terá o apoio do seu torcedor na Vila Belmiro.

Isso se deve ao fato da competição não ser nacional. Como a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) só vale para competições feitas sob a tutela da CBF, a Copa Sul-Americana, que é organizada pela Conmebol, não encara o efeito suspensivo.

Por conta da possibilidade de contar com a torcida na competição, mesmo sem ter chances de classificação, o Santos abriu nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo.

CRONOGRAMA DE VENDAS

Data das vendas web :

Segunda-feira (26/06):

10h: Rating 5 estrelas

12h: Rating 4 estrelas

14h: Rating 3 estrelas

16h: Rating 2 estrelas

18h: Rating 1 estrela

Terça-feira (27/06):

12h: abertura para público geral – não sócios (Torcida do Santos e Visitante)

PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 21)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)

Inteira: R$ 150,00

Meia e Silver: R$ 75,00

Gold: R$ 37,50

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (visitante) (P19)

Inteira: R$ 80,00

Meia: R$ 40,00

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito