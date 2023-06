Por que Falcão não foi o técnico interino do Santos contra o Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:05 Compartilhe

O técnico do Santos na derrota por 3 a 2 para o Flamengo foi o auxiliar Claudiomiro, no último domingo (25), pelo Brasileirão. A princípio, quem comandaria o time após a demissão de Odair Hellmann seria, na verdade, Paulo Roberto Falcão.

POR QUE NÃO, ENTÃO?

O próprio Falcão não quis assumir o time para seguir se dedicando integralmente à função de coordenador de futebol do Peixe, segundo apurado pela reportagem do Lance!.

Desde a saída de Odair, oficializada na tarde da última quinta-feira (22), o dirigente liderava as buscas do clube por um novo treinador.

Falcão falou com Felipão, que indicou Paulo Turra para a função. Após entrevistas e análises da alta cúpula santista, o ex-técnico do Athletico-PR foi contratado e anunciado na tarde da última sexta (23). Praticamente não haveria tempo para o coordenador analisar o mercado e participar dos treinos com o elenco.

OS TREINOS E TURRA

Além de Claudiomiro, os preparadores físicos do Santos também comandaram os treinamentos até o confronto com o Flamengo.

Turra se apresentou ao elenco no sábado (24) e esteve na Vila Belmiro para acompanhar a partida, mas chegou ao local e foi direto para o camarote da presidência. O técnico assume a equipe oficialmente nesta segunda-feira (26), quando também será regularizado no BID.

SONHO ANTIGO DE FALCÃO

O presidente Andres Rueda, no final do ano passado, precisou convencer Falcão a aceitar o cargo de coordenador. Durante as conversas, o atual dirigente demonstrou desejo de ser treinador.

– É um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para organização do futebol – disse Rueda, na época.

Falcão também revelou ao L!, em 2021, que gostaria de retomar a carreira de técnico. Na função, ele soma passagens por Internacional, Sport, Bahia e Seleção Brasileira.