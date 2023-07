Por que Cristiane não foi convocada para disputar a Copa do Mundo feminina pela Seleção Brasileira?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:39 Compartilhe

Cristiane Rozeira está fora da lista de convocadas para a Copa do Mundo Feminina de 2023. A atacante não apareceu entre as 23 selecionadas por Pia Sundhage para disputa do Mundial, que será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho.

Atualmente, mesmo aos 38 anos, a jogadora é uma das principais referências técnicas atuando no país. Em 2023, Cris soma 11 gols e três assistência em 20 partidas, e lidera a equipe santista que está na semifinal do Brasileirão Feminino. Apesar de viver grande fase, a atleta do Peixe não é convocada para a Seleção desde a chegada de Pia, que assumiu o cargo após a Copa de 2019.

Para o ataque da Seleção, a treinadora sueca selecionou: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madrid CFF) e Marta (Orlando Pride). Com exceção de Marta, maior jogadora da história da Amarelinha, as demais atletas apresentam características específicas que agradam a comandante: velocidade e, principalmente, polivalência, ou seja, são capazes de atuar em mais de uma posição. Atributos que a técnica não enxerga em Cristiane.

No último Mundial, disputado em 2019, na França, a atleta do Peixe foi o principal destaque do Brasil e terminou a competição com quatro gols. Porém, a Seleção acabou eliminada de maneira precoce nas oitavas de final, após perder na prorrogação para as donas da casa por 2 a 1.

Indagada sobre a ausência de Cristiane na lista, Pia desviou o foco do assunto, e preferiu comentar sobre as atletas que foram selecionadas para disputa do campeonato.

– Acho que para mostrar respeito as 26 jogadoras que nós estamos levando, eu gostaria de falar dessas jogadoras, porque elas merecem ser o principal – disse a treinadora.

Números de Cristiane com a camisa da Seleção

Um dos maiores símbolos do futebol feminino nacional, Cristiane é a segunda maior artilheira da história da Seleção, com 96 gols, atrás apenas da Rainha Marta, que soma 119 tentos.

Em cinco Copas do Mundo disputadas (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019), a atleta do Peixe anotou 11 gols em 21 jogos, o que dá a jogadora uma média de 0,52 gol por partida na competição.