Por que a torcida do Corinthians paralisou o jogo mesmo com o time perdendo?

Mesmo com o Corinthians perdendo por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste sábado (24), parte da torcida da equipe alvinegra paralisou o jogo por cerca de dois minutos próximo do fim do jogo ao acenderam sinalizadores e utilizarem fogos de artifício na arquibancada da Arena da Baixada, em Curitiba. E o motivo para a atitude foi o alto preço dos ingressos cobrados para os visitantes para a partida deste fim de semana.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada corintiana, tem como costume realizar esse tipo de manifestação em situações onde se sente lesada em estádios de times adversários. No caso dos protestos contra os athleticanos, o presidente afastado do clube paranaense Mário Celso Petraglia foi citado nominalmente. Uma das faixas levantadas levavam os dizeres ‘Petraglia ditador e câncer do futebol’. O cartola está ausente do cargo desde o início do mês para cuidar da saúde.

O valor cobrado para a Fiel assistir o jogo no estádio do Furacão neste sábado (24) foi de R$ 200, o que revoltou a torcida.

Pouco depois dos sinalizadores serem acesos, alguns profissionais da segurança da Arena Baixada foram até o setor reservado aos visitantes na tentativa de identificar os responsáveis pelo ato, que é previsto como infração na legislação esportiva. Porém, houve confusão entre esses funcionários e corintianos, que tentaram impedir a investigação.

O episódio dos sinalizadores e fogos foi relatado pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães na súmula da partida.

– Informo que aos 44 minutos do segundo tempo, paralisei a partida devido a sinalizações e utilização de fogos de artifício, advindos da torcida do Sport Club Corinthians Paulista. Tomei as medidas protocolares necessárias e, em dois minutos, o jogo reiniciou – escreveu Wagner no documento.

De acordo com o protocolo de competições da CBF, o episódio não pode render ao Corinthians punições esportivas, já que foi dada continuidade na partida. No entanto, o clube pode ser punido com multa.