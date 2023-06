Por mudanças no texto, tramitação de Projeto de Lei para liberar a Arena MRV irá recomeçar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:27 Compartilhe

Aconteceu, nesta sexta-feira, 26 de junho, uma reunião entre representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, da Câmara Municipal e do Atlético-MG que selou uma construção de um novo Projeto de Lei (PL) para liberação da Arena MRV. Com isso, o PL 606/2023, que já tramita, será retirado de circulação e um novo texto, que visa agilizar o licenciamento de mais empreendimentos, além do estádio, como hospitais, escolas e conjuntos habitacionais, será votado.

Além disso, a ideia do novo texto, conforme informação inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia, é permitir que o “Jogo das Lendas”, evento festivo marcado para o dia 16 de julho, passe a comportar 20 mil torcedores – a capacidade parcial atual é de 15 mil. Porém, o aumento parcial da torcida depende do aval de entidades como a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros e a BHTrans.

Foi cogitado pelos vereadores, inclusive, apresentar uma emenda para ampliar o escopo do projeto. A alternativa, no entanto, foi desaconselhada pela Diretoria de Processos Legislativos da Câmara de Belo Horizonte. Com o PL 606/2023 fora de tramitação, será preciso convocar reuniões de comissões temáticas da Câmara Municipal de Belo Horizonte para analisar o novo texto. A ideia é que isso aconteça o mais brevemente possível.

Presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), que participou da reunião, comentou sobre o reinício da tramitação. Anteriormente, o parlamentar havia votado a favor da liberação da Arena MRV, mesmo sem o término das obras de contrapartida, por exemplo.

– Ninguém quer colocar, de jeito nenhum, colocar pessoas em risco e atrapalhar o trânsito da cidade. A ideia é mitigar as contrapartidas de modo a não prejudicar o trânsito e fazer as coisas seguirem em frente – disse.

Com ou sem a liberação, a previsão do Atlético-MG é que a Arena MRV receba a primeira partida oficial entre os meses de agosto e setembro.