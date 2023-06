Polícia realiza buscas em sede de comitê dos Jogos Olímpicos de Paris

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:24 Compartilhe

O início dos Jogos Olímpicos de Paris, programado para julho de 2024, já se aproxima. E, enquanto os preparativos para o evento se encontram em curso, a polícia local realizou diversas operações de busca em endereços ligados à Olimpíada.

Entre os principais alvos, estão a sede do Comitê de Organização (Cojo) e a Empresa de Obras Olímpicas (Solideo). Segundo informações da Procuradoria Nacional de Finanças, o motivo seria a suspeita de favorecimento e ações ilegais relacionadas a interesses.

Rapidamente, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se pronunciou sobre o assunto e disse que não pode se aprofundar no tema devido ao andamento das investigações, mas garantiu transparência e colaboração total.

– Em uma situação como essa, não podemos fazer nada no momento. A única atitude que devemos ter é a colaboração total e a transparência do Comitê de Paris-2024. Foi um dia difícil, mas podemos fazer apenas uma coisa: esperar pelo resultado do inquérito. Uma ação foi instaurada nesta manhã, e Paris-2024 está colaborando. Este é um inquérito em andamento, não temos comentários até o momento – disse a organização em coletiva de imprensa.

Segundo o Ministério Público, porém, as buscas são consequência de investigações iniciadas ainda em 2017 e 2022, todas relacionadas a contratos selados por partes envolvidas com a organização das Olimpíadas.

O Cojo garantiu cooperação total com as buscas e afirmou que a investigação já se encontrava em andamento em Saint-Denis, local de sua sede, mas também não confirmou os motivos.

Em breve, o Tribunal de Contas da França — que acompanha as investigações — irá se pronunciar sobre o assunto por meio de um relatório.

