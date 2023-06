Polícia identifica torcedores do Santos que arremessaram rojões no gramado da Vila Belmiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:03 Compartilhe

A Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) conseguiu realizar a identificação de sete torcedores que lançaram rojões no gramado da Vila Belmiro, no final do duelo entre Santos e Corinthians, de acordo com o Delegado César Saad.

– Nós vamos individualizar a conduta de cada um. Isso vai ser tratado também como associação criminosa. Um torcedor que entra no estádio com bomba, prevendo um possível resultado negativo para o Santos tem que ser tratado desta forma. É assim que a Polícia Civil vai trabalhar – declarou Saad, em entrevista para a Bandeirantes.

Além das ações individualizadas para aqueles que cometeram o delito, o Santos responderá por ações previstas no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) sobre as medidas que poderiam ter sido tomadas para impedir a confusão instaurada na Vila Belmiro.

Enquanto o julgamento não ocorre, o Santos cumpre uma suspensão de 30 dias sem poder contar com seu torcedor em jogos, seja como mandante ou visitante. Caso seja considerado culpado, o clube pode pegar gancho de 10 jogos e multa de até R$ 100 mil.