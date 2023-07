Polícia espanhola poderá suspender jogos em caso de racismo

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 03/07/2023 - 11:37 Compartilhe

MADRID, 3 JUL (ANSA) – O Ministério do Interior da Espanha recomendou que, diante de casos de racismo em partidas de futebol, as forças de segurança peçam ao árbitro a suspensão do jogo a partir da próxima temporada.

Até então, por recomendação da FIFA, a decisão cabia exclusivamente ao juiz de cada partida.

A instrução foi dada em face de casos recentes como os que envolveram o atacante brasileiro Vinicius Jr., estrela do Real Madrid que foi vítima de insultos racistas em diversas ocasiões, com destaque para uma partida por La Liga em Valência, em maio.

Na ocasião, após uma série de polêmicas a respeito das medidas adotadas, as autoridades decidiram pelo fechamento, por três jogos, do setor do estádio de onde partiu o coro de ofensas. Além disso, três suspeitos foram presos, e o Valencia acabou multado.

Agora, o agente policial que estiver a cargo da ordem pública de cada partida terá autonomia para solicitar ao juiz a suspensão do jogo, que poderá ser temporária ou definitiva a depender das circunstâncias.

A decisão também poderá levar em conta o histórico da localidade. Em casos considerados especialmente graves, a polícia poderá até mesmo esvaziar o estádio. (ANSA).