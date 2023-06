!Polêmica! Neto e Datena detonam o jogador Neymar Jr. e seu pai: ‘Pensam que são deuses’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:56 Compartilhe

Com mais uma polêmica envolvendo Neymar nessa semana, o comentarista da Band Neto, se irritou com a postura do jogador, em relação a interdição do lago artificial em que o jogador instalou em sua mansão em Mangaratiba. Além dele, Datena, apresentador do “Brasil Urgente” também não poupou críticas e lembrou também do pai do craque brasileiro recebeu voz de prisão.

Após ter problemas com irregularidades em sua mansão em Mangaratiba, Neymar Jr. teve que lidar com uma enxurrada de críticas. Depois de uma vistoria, foram vistos vestígios de desmatamento, quebra de rochas e desvio de um rio, tudo isso para a construção de um lago artificial. Além da interdição do local, o craque brasileiro desrespeitou as autoridades e o local seguiu aberto.

– Coloca a foto do Neymar em um lago artificial que estava interditado. Coloca os amigos apontando a interdição. Tirando sarro… uma vergonha, uma coisa feia. O Datena falou: “Tá pensando que é Deus?”. Não pode. Esse é o ídolo de vocês, das Neymarzetes, inclusive meus filhos são. Tá tudo bem. Fazer o que ele fez em Mangaratiba… o povo de Mangaratiba, parabéns pelo ídolo que vocês têm – disse Neto em seu canal no YouTube.

– O Neymar está ficando cada vez mais folgado, né? Mas é isso vem de família, porque eu imaginava que fosse diferente. Eu sempre fui fã dele e do pai. Perdi a paixão pelo pai e pelo Neymar. Com o Neymar já há algum tempo e com o pai dele. Infelizmente, depois dessa carteirada que ele deu nessa secretária do Meio Ambiente, achei lamentável, machista, desnecessário. Parece que o Neymar continua desafiando a lei. Parece que deu festa e ficou na frente da placa de interdição do local, não vai haver reação de autoridade. O pai do Neymar pensa que é Deus e o Neymar pensa que é filho de Deus – afirmou Datena.