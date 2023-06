Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:19 Compartilhe

Campeão do Mundo com a França em 2018, o meia Paul Pogba agitou torcedores do Flamengo nas redes sociais. Nesta terça-feira, o jogador da Juventus publicou imagens com um uniforme do Rubro-Negro, autografado por Zico, durante um treino na academia. Veja no vídeo acima.