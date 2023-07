Podsport #110- Beatriz Souza- Judô

Diogo Hubneri Diogo Hubner - https://istoe.com.br/author/diogohubner/ 21/07/2023 - 14:11 Compartilhe

Esperança de medalha no judô em Paris 2024, Beatriz Souza conta no Podsport #110 sobre o início da carreira, suas recentes conquistas, e a pressão de subir ao pódio nos próximos jogos, sendo estreante na maior competição do mundo!

A atleta de 25 anos, conta que sente a pressão desde o ciclo olímpico de Tóquio 2021:“Eu tenho essa pressão desde o ciclo passado. Antes era a pressão de conseguir a vaga, acabou não dando certo, e em seguida já começou mais pressão para o ciclo seguinte”. Bia completou falando do suporte que tem para lidar com esta situação: “Tenho um coach que tem me ajudado muito. Ele me deu norte. Estava perdida, muita coisa acontecendo. Estava lidando muito mal, inclusive querendo parar com o judô”.

A preparação para Paris está intensa para a atleta. Muito competitiva, ela sabe que jogos olímpicos são especiais, mas segue tranquila quanto às suas adversárias: “Tento deixar tudo no mesmo patamar. É olimpíada, eu estou treinando para o dia. Mas na hora quero deixar tudo mais leve. São as mesmas pessoas que eu luto desde sempre.”

Você ainda confere neste bate papo todos os passos que fizeram de Beatriz Souza uma realidade dentro do esporte nacional, e os seus caminhos para o pós carreira!

Assista ao episódio completo no canal do YouTube do Podsport.