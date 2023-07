Pode dar ruim! Árbitro relata arremesso de objetos em direção aos jogadores do São Paulo, e Corinthians pode ser punido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 6:03 Compartilhe

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula da partida entre Corinthians e São Paulo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, arremesso de alguns objetos pela torcida corintiana em direção aos jogadores do São Paulo que comemoravam o gol marcado pelo Tricolor na vitória por 2 a 1 do Timão. O profissional de arbitragem identificou o lançamento de isqueiro, cigarro eletrônico, isqueiro e diversos copos com líquidos, sendo que um deles atingiu o atacante Luciano, que marcou a favor do Tricolor. Isso pode fazer que o clube alvinegro seja punido.

Por outro lado, o documento também fala que dois autores dos arremessos foram identificados. A informação foi obtida pelo gerente geral da Neo Química Arena.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em seu artigo 213, a pena prevista para o lançamento de objetos no campo de disputa é do pagamento de multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil.

No entanto, o inciso terceiro do mesmo artigo diz que ‘a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade’.

Assim, dependendo da medida tomada pelo Corinthians em relação aos torcedores identificados como os autores dos arremessos, o clube poderá não ser responsabilizado. Dependendo do entendimento da Promotoria do STJD, a equipe pode, até mesmo, nem ir a julgamento.

O que pode pesar contra o Timão é a reincidência. Não é a primeira vez que a Fiel arremessa objetos no campo contra o São Paulo. No Majestoso do dia 22 de maio de 2022, válido pelo Brasileirão do ano passado, o mesmo Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula que moedas e um isqueiro foram atirados na direção do lateral Reinaldo que na época defendia o São Paulo.