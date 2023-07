!Pode acreditar torcida! Dorival promete São Paulo ‘dando a vida’ por classificação no Morumbi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 1:42 Compartilhe

No que depender do quesito confiança, o São Paulo entrará em campo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, dia 16 de agosto, no Morumbi, em vantagem em relação ao rival Corinthians. Pelo menos é o que garante o técnico Dorival Júnior, que após a derrota por 2 a 1 na noite desta terça-feira (25), garantiu que seu grupo ‘dará a vida’ em campo para reverter o revés.

– Temos que ter consciência que tem 90 minutos ainda. É uma vantagem importante, mas está tudo em aberto. O São Paulo vai fazer um grande jogo. Vamos jogar para lutar por nossa vaga, por tudo que essa equipe está fazendo. Torcedor pode acreditar, vamos dar a nossa vida em busca dessa vaga. Se tiver merecimento, as coisas vão acontecer.

Sobre o duelo desta noite, o comandante tricolor foi enfático em elogiar o jogo do São Paulo dentro de campo. Mas tratou de chamar a atenção para o pífio aproveitamento ofensivo na casa adversária, onde o clube segue sem conseguir vencer.

– Nós tivemos a posse, o equilíbrio, a organização, uma equipe que sabia o que queria em campo. Faltou a última decisão, o último passe, o momento decisivo, que faz a diferença. O Corinthians teve nos pés de um jogador diferenciado, o Renato. Talvez a gente merecesse um resultado melhor, sim, buscamos, mas infelizmente não fomos efetivos no momento que mais precisamos de uma finalização.

– Tivemos tudo o que é necessário em uma partida para ter o jogo a sua disposição. O São trabalhou corretamente. Infelizmente no momento final, no passe final, não tivemos a noite ideal. Uma pena que nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos – completou.

Segundo Dorival, aliás, foi justamente esse o peso da balança a favor do rival. Tivesse uma produtividade maior, as coisas poderiam ter sido diferentes, ele acredita.

– Eu acredito que o Corinthians errou pois fomos muito agressivos. Fizemos uma boa partida em termos de troca de passes, apresentação, jogadores sempre buscando diálogo, sempre muitos próximos para tudo que precisasse. Uma retomada rápida de boa. Infelizmente foram dois lances que só o futebol proporciona. Às vezes não dá para explicar. Poderíamos ter tido uma efetividade melhor.

– O São Paulo vem criando em todos os jogos. Não vem se repetindo. Raras foram as exceções. Saímos com 10 chances criadas. O Corinthians teve a mesma dificuldade. Eles tiveram um jogador diferenciado, que foi o Renato. Temos que ter consciência que tem 90 minutos ainda. É uma vantagem importante, mas está tudo em aberto. O São Paulo vai fazer um grande jogo. Vamos jogar para lutar por nossa vaga, por tudo que essa equipe está fazendo. Torcedor pode acreditar, vamos dar a nossa vida em busca dessa vaga. Se tiver merecimento, as coisas vão acontecer – afirmou o comandante são-paulino.

