PLURI e Sportsview criam a Bridge Sports Capital para atuar no mercado de SAFs

A Sportsview Marketing Esportivo e a PLURI Consultoria lançam a Bridge Sports Capital, que vai atuar na intermediação de compra e venda de participações em clubes de futebol e SAFs (Sociedade Anônima de Futebol), além de atuar na atração de investidores e reestruturação dos clubes, seja em questões financeiras, patrimoniais ou imobiliárias.

A Bridge Sports Capital surge com uma proposta inovadora no mercado facilitando transações complexas e promovendo o desenvolvimento sustentável dos clubes brasileiros. A empresa entra no mercado com mandatos como advisor e captador de recursos para sete clubes no Brasil e exterior, incluindo Juventude, Náutico, Vila Nova e Paraná Clube.

Com a prática adquirida pela Sportsview e pela PLURI Consultoria, a Bridge Sports Capital tem como objetivo estabelecer parcerias duradouras entre investidores e clubes, promovendo a transparência, as boas práticas e a valorização dos ativos esportivos. Com uma abordagem única para cada clube, a empresa busca encontrar soluções adaptadas às necessidades individuais, com foco no crescimento e perpetuação de suas atividades.

– A nova Lei das SAFs aumentou em muito o interesse mútuo de clubes e investidores por um novo modelo de Gestão do Futebol. Com a Bridge Sports Capital, estamos comprometidos em impulsionar o desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro, oferecendo soluções financeiras inteligentes e suporte estratégico, auxiliando os clubes em suas jornadas rumo ao sucesso – afirmou Marcelo Campos Pinto, diretor da Sportsview e da Bridge.