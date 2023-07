Pleno do STJD mantém punição, e Corinthians jogará uma partida no Brasileirão sem torcida

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 16:47 Compartilhe

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição ao Corinthians, que terá de cumprir um jogo de portões fechados no Brasileirão pelos cânticos homofóbicos entoados pela torcida durante o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena.

A punição havia sido dada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, mas a diretoria corintiana obteve efeito suspensivo, e o clube alvinegro teve o apoio da Fiel na derrota contra o Bragantino, pelo Brasileirão.

Com a confirmação da penalidade, o Corinthians jogará sem torcida contra o Vasco, no final do mês, pois é a primeira do clube como mandante no Campeonato Brasileiro. Tendo como base a renda bruta média do Corinthians como mandante, o Timão deixaria de faturar cerca de R$1,5 milhão sem a renda da partida contra o Vasco.

RELEMBRE O CASO

Durante o Majestoso contra o São Paulo, grande parte da torcida corintiana entoou cânticos homofóbicos contra o rival. Os alto-falantes e telões da Neo Química Arena veicularam mensagens de conscientização e ressaltaram que o Alvinegro poderia ser punido pelos cantos, mas os torcedores não pararam.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou o ocorrido em súmula e o Corinthians foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Assim, o Timão se tornou o primeiro clube brasileiro punido com perda de mando de campo por cânticos homofóbicos após a implementação do novo Regulamento Geral das Competições da CBF.