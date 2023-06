PIX Betano: Saiba como depositar e apostar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:17 Compartilhe

O PIX Betano já é uma realidade. Por isso, vamos falar mais sobre como usar esse método de pagamento para depósito e saque na casa de apostas. No nosso artigo, você verá as vantagens e exigências para usar a transferência da sua conta bancária para o site de apostas esportivas.

Além disso, terá acesso a guias passo a passo exclusivos que te ensinarão a realizar a operação pelo seu celular ou computador. Por fim, veja também como aproveitar a oferta para novos clientes da Betano: bônus de boas-vindas de 100% do primeiro depósito até R$500 com o código promocional Betano VIPLANCE.

Como apostar com PIX na Betano?



Usar PIX Betano é algo bem simples, prático e seguro. Antes de mais nada, vale lembrar que é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade para abrir uma conta e criar um login na casa de apostas.

Adicionalmente, você só poderá fazer um PIX para a operadora a partir de uma conta bancária com seu CPF informado no cadastro. Da mesma maneira, os saques só serão resgatados para contas com sua titularidade e CPF.

Como fazer um depósito com PIX



Quem deseja fazer um depósito com PIX na Betano não encontrará dificuldades. Siga nosso passo a passo para entender como funciona o método de pagamento na Betano Brasil:

– Em primeiro lugar, acesse o site da Betano. Então, crie sua conta e informe seus dados pessoais. Você precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade. Da mesma forma, precisa se comprometer a incluir apenas dados verdadeiros e criar uma senha de acesso.

– Depois disso, informe o valor que desejar depositar com PIX na Betano. Não se esqueça que você pode aproveitar um bônus de 100% do primeiro depósito até R$500. Então, calcule o valor do primeiro aporte sabendo que os novos clientes podem obter.

– Para fazer o PIX Betano, você terá que informar o mesmo CPF utilizado no momento do seu registro na Betano Brasil.

– Então, você poderá ler o QR code do PIX Betano com o app do seu banco. No celular, a opção é usar a opção copia e cola do código Betano PIX. Com essa alternativa, você consegue fazer toda a operação rapidamente pelo smartphone.

– Confirme a transação PIX e pronto! Agora é só começar a apostar.

Fique ligado!



Você pode fazer depósito com PIX na Betano de valores entre R$20 e R$20 mil. O tempo de processamento da sua conta para PIX Betano pode demorar até 30 minutos. Em caso de qualquer dúvida ou problema, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da plataforma de aposta.

Como sacar com PIX



Agora que você já está familiarizado como usar o PIX na Betano para realizar depósito, saiba que fazer um Betano PIX para sacar os valores da casa de apostas é igualmente prático e seguro.

Veja nossas dicas para usar boleto PIX como método de pagamento na hora do saque:

– Antes de mais nada, você já deve ter sua conta na Betano. Então, acesse a opção Transações no seu perfil da operadora de apostas. Logo depois, selecione o menu saque.

– Na página da Betano, o cliente do site de apostas poderá escolher efetuar o saque por meio de seu método de pagamento preferido, seja boleto PIX ou transferência bancária. Escolha a opção PIX para prosseguir com a operação de forma mais rápida.

– Informe o valor que pretende sacar. Para completar essa transação, você só poderá usar uma conta para PIX vinculada ao CPF já informado no cadastro na Betano.

– O valor mínimo de cada saque na Betano com PIX é de R$100. Por outro lado, o valor máximo de saque com PIX é de R$20 mil. O saldo será creditado por PIX no prazo máximo de até uma hora.

– Após verificar esses detalhes, confirme a transação e aguarde o dinheiro cair na sua conta.

Em conclusão, utilizar boleto PIX na Betano é a melhor alternativa também para a retirada de valores da operadora de apostas. Adicionalmente, qualquer tipo de falha na transação pode ser resolvida com o suporte da empresa, que disponibiliza SAC em português por meio de chat online e e-mail de contato.

Betano Brasil: Métodos de pagamento



A Betano conta com outros meios de pagamento, além do PIX. Mas, com certeza, recomendamos o PIX, já que o cliente tem acesso a uma transação rápida e segura. Além disso, só se compromete a apostar com um valor que já estava destinado a isso, sem comprometer seu orçamento futuro.

Adicionalmente, esse já é um meio de pagamento que está inserido no dia a dia dos brasileiros, sem que seja necessário criar uma conta em uma carteira online ou outro site. Em comparação às transferências bancárias, a grande vantagem é a agilidade do processamento da operação.

Enfim, são os métodos de pagamento na Betano:

– PIX

– Boleto

– Transferência bancária

– Pay For Fun

– Skrill

– Neteller

– ecoPays.

Em resumo, a plataforma disponibiliza um bom catálogo de opções para seus clientes. Achamos esse mais um ponto positivo do site, que também chama atenção pelos odds competitivos e bons recursos para apostadores, além de ofertas e bônus de boas-vindas de até R$300.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com PIX na Betano



Procuramos responder às principais questões envolvendo PIX e Betano. Para isso, organizamos as respostas para as perguntas frequentes sobre o assunto.

Tem como fazer PIX na Betano?



Sim, o meio de pagamento está disponível para que clientes saquem e depositem na plataforma.

Quanto tempo demora para cair o PIX na Betano?



Em geral, a transação é instanânea. No entanto, pode demorar até meia hora no caso de depósitos e uma hora nos saques.

Quanto depositar no Betano?



Você só deve depositar valores destinados a esse tipo de diversão, com muita responsabilidade. Portanto, os valores vão depender muito do seu orçamento e do quanto você se sentirá seguro com isso. Lembre-se que as apostas são uma alternativa de entretenimento, jamais uma fonte de renda. Por isso, só utilize os valores que você possa perder, sem que isso cause problemas ou decepção.

Qual o melhor método de pagamento da Betano?



O PIX se destaca por sua praticidade e rapidez. Cada apostador deve tomar suas próprias decisões e apenas utilizar meios que se sintam confortáveis. No entanto, recomendamos sempre o PIX, que é uma tecnologia moderna e confiável.

Há taxas para depósitos e saques?



Você pode ficar tranquilo, pois nem a Betano nem os bancos cobram taxas para pagamentos por meio de PIX.

Quais os valores mínimos para depósitos e saques?



O valor mínimo para depósito é de R$20 na plataforma. Já os saques precisam ser de, pelo menos, R$100.

Qual o tempo de transferência para depósitos e saques?



Como explicamos acima, o PIX costuma ser automático ou demorar poucos minutos. Entretanto, a transação pode demorar até 30 minutos nos depósitos e uma hora nos saques. Qualquer demora maior pode ser resolvida diretamente com o Serviço de Atendimento ao Cliente disponível no site.

Como cancelar um saque?



Antes da operação ser concluída, os clientes podem solicitar o cancelamento do resgate. Verifique os detalhes diretamente na operadora.

Quais são as moedas disponíveis no site?



A Betano aceita várias moedas, como real, dólar e euro. Você deverá selecionar a moeda que utilizará para suas operações no momento da criação da conta na plataforma de apostas, de acordo com o país do qual está jogando.

Entenda que os pagamentos recebidos em qualquer outra moeda que não seja a escolhida por você serão convertidos na moeda da sua conta, a partir da taxa de câmbio em vigor. Vale lembrar que, nesses casos, qualquer taxa de câmbio será paga pelo usuário.

É seguro apostar com PIX?



Claro. O meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central é bem seguro, além de prático e moderno. O PIX pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.