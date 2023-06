Pirlo é anunciado como técnico de time italiano em busca do retorno ao futebol de elite

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:44 Compartilhe

Novidade no cenário da Itália. Andrea Pirlo, ídolo da seleção italiana, foi anunciado como novo treinador do Sampdoria. Aos 44 anos, o ex-camisa 21 assinou com os ‘Blucerchiati‘ por duas temporadas, até junho de 2025. O principal objetivo será conquistar o acesso à elite do futebol italiano.

O Sampdoria voltou para a segunda divisão após 11 anos na serie A, ao terminar a temporada 2022/23 em 20º lugar, com 19 pontos, junto com Cremonese e Spezia.

Pirlo se aposentou em 2017, nos Estados Unidos, quando defendeu o New York City por três temporadas. Na Europa, toda a carreira foi na Itália, entre a Inter de Milão, onde fez somente oito partidas, Brescia, com 10, Milan em 10 temporadas e a Juventus por quatro.

A carreira como treinador teve inicio em 2020, na Juve, onde ficou por 52 partidas, tendo 34 vitórias e vencido a Copa e Supercopa da Itália. Seguiu para o futebol turco, no Karagümrük, mas foi dispensado pouco antes do término do contrato, em maio deste ano. Ainda no início da carreira, a Sampdoria será o terceiro trabalho de Pirlo.