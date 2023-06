Pirani faz gol da vitória do Fluminense e destaca apoio do grupo em volta por cima

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 21:20 Compartilhe

Neste sábado (24), de virada e com um jogador a menos, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da vitória, Gabriel Pirani comemorou o tento e a ‘volta por cima’ no Tricolor.

– Acredito que ele (Ganso) veio comemorar comigo pelo momento que eu vinha atravessando. Às vezes, as coisas não saem como a gente espera. Eu estava procurando muito esse gol, preciso aumentar os números da minha carreira… Sigo fazendo outras funções que não estava acostumado. Joguei de lateral-esquerdo, vinha ajudando o time, mesmo longe do ataque. Hoje, eu pude voltar à minha posição e fazer o gol. Fico muito feliz e fico mais feliz ainda com o apoio do grupo, que sempre me incentiva no dia a dia -, disse.

Pirani também comentou sobre a importância do triunfo visando o próximo compromisso do Fluminense: o jogo contra o Sporting Cristal, pela Libertadores.

– Vitória muito importante, dá confiança para o grupo. A gente trabalha muito, vitória importante.

Conforme citado, apesar da vitória, o Fluminense não tem tempo a perder e precisa mudar o foco para o compromisso do torneio continental. O Tricolor volta a campo na terça-feira (27), para enfrentar o Sporting Cristal, às 21h (de Brasília), no Maracanã.