Piloto da Fórmula 1 leiloa Ferrari Enzo raríssima por valor milionário

O piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, que atualmente defende a Aston Martin, leiloou nesta semana uma Ferrari Enzo de sua coleção por € 5,4 milhões (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual). A primeira tentativa havia sido feita em 8 de junho, mas não atraiu interessados.

O carro, que carrega o nome do fundador da Ferrari em homenagem ao primeiro título conquistado pela equipe no século XXI, possui apenas 400 unidades fabricadas — e a que pertencia a Alonso é justamente a primeira.

Após a confirmação da compra, o jornal espanhol Marca divulgou uma mensagem de Alonso, enviada especialmente para o novo proprietário — que não foi identificado.

– Significa muito para mim. Eu me diverti muito com o carro, é uma obra de arte mágica – disse o bicampeão mundial de Fórmula 1.

A Ferrari Enzo de Alonso acompanha o Ferrari Classiche Red Book, que garante a autenticidade do primeiro modelo Enzo fabricado pela montadora. Na clássica cor Rosso Corsa, o vermelho italiano, a máquina rodou por apenas 4.800km.

Alonso foi piloto da Ferrari entre as temporadas 2010 e 2014 da Fórmula 1, com três vices acumulados no período, todos para Sebastian Vettel: 2010, 2012 e 2013. Depois de uma péssima experiência no retorno à McLaren, o espanhol deixou a categoria em 2018 e retornou apenas em 2021, pela Alpine.

Hoje na renovada Aston Martin, Alonso já conquistou seis pódios em 2023 e ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 117 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece entre os dias 30 de junho e 2 de julho, com o GP da Áustria, no Red Bull Ring.