Pia Sundhage comanda mais um treino da Seleção Feminina

A treinadora Pia Sundhage comandou mais um treino com as jogadoras da Seleção Brasileira na quinta-feira (22), já na reta final da preparação antes da Copa do Mundo Feminina. As atletas participaram do primeiro treino no último dia 19 na Granja Comary, no Rio de Janeiro, onde Pia as conduziu em um treino com campo reduzido e foco total em exercícios de apoio e suporte tático.

A defensora Tainara participou de trabalhos de reabilitação separada das outras meninas. Rafaelle sentiu no primeiro dia, mas já voltou bem aos treinos. Algumas jogadoras não se apresentaram para o período de treinamento por conta de lesões mais sérias, como Angelina.

Por conta de muitas jogadoras estarem há um tempo fora dos campos, o principal objetivo deste período de treinos é manter o ritmo de jogo e a intensidade física das atletas. Após treinamento e convocação, o próximo passo será iniciar a preparação no país da Copa, a Austrália, por causa do fuso horário de 13 horas de diferença.

Se encontram na Granja Comary as seguintes jogadoras:

GOLEIRAS: Ravena (Corinthians), Leilane (Ferroviária) e Natascha (Basel-SUI)

DEFENSORAS: Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Rafaelle (sem clube), Antonia (Levante-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren (sem clube)

MEIO-CAMPISTAS: Ana Vitória (Benfica-POR) e Andressa Alves (sem clube)

ATACANTES: Gabi Nunes (sem clube), Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona)

A convocação oficial será no próximo dia 27. A Copa do Mundo Feminina começa em menos de um mês e a Seleção Brasileira Feminina entre em campo contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália.