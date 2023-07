Philippoussis está preocupado com recuperação de Kygios

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 20:23 Compartilhe

O australiano Mark Philippoussis, vice-campeão de Wimbledon em 2003, conversou com jornalistas em Londres onde está paa celebrar 20 anos de sua grande campanha marcada pelo primeiro título de Slam de Roger Federer e falou muito sobre o compatriota Nick Kyrgios.

“Kygios não está nem perto de se encaixar e eu soube imediatamente que ele estava com problemas”, disse Philippoussis em entevista dada em Wimbledon ao ver Kyrgios em quada na disputa do ATP de Stuttgat, prévio ao Slam londrino.

“Se ele voltar muito cedo, o que vimos, e se ele não estiver fisicamente se apoiando no joelho para fortalecer a articulação, infelizmente não tenho certeza de quanto veremos”, seguiu.

Para o ex-tenista australiano, o compatriota precisa se dedicar ao processo de reabilitação: “Você tem que se dar todas as chances de voltar e se você é um cara grande e tem um problema no joelho é melhor acertar antes de voltar porque só vai piorar as coisas, você vai ficar mais longe e sua carreira pode acabar.”

Ex-top 10, Philippoussis foi submetido a seis cirúrgias no mesmo joelho e acredita que tem conhecimento suficiente sobre recuperação de cirurgias no joelho, bem como em acaba tendo problemas por recuperações mal feitas.

Perguntado se estaria disposto a trabalhar com Kyrgios como treinador, Philippoussis, que deixou a equipe do grego Stefanos Tsitsipas, pontuou: “Todos podem querer ajudar alguém tanto quanto possível, mas se essa pessoa não estiver disposta a ajudar a si mesma, então não há sentido. Todos nós sabemos onde Nick está, pois ele está muito feliz por ser muito livre com a maneira como joga e por não ter um treinador. E duvido muito que vá mudar alguma coisa no aspecto físico”.

“Se ele está feliz com isso, não há problema. O mais importante para ele é ser feliz em sua vida, porque o esporte para em algum momento e é sobre o que é realmente importante, que é a vida dele”, completou.