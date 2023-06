Philipe Sampaio celebra vitória do Botafogo e projeta jogo contra o Palmeiras: ‘Decisão’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 17:13 Compartilhe

Por conta da lesão de Adryelson, Sampaio entrou em campo no segundo tempo e teve uma atuação segura na vitória do Botafogo diante do Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal. O zagueiro concedeu uma entrevista ao Lance! e celebrou os três pontos no Brasileirão.

– Uma vitória muito importante fora de casa. Um jogo difícil, contra uma equipe que vinha em uma boa sequência. Mas trabalhamos forte para essa partida, soubemos ser estratégicos, nos impor dentro dos 90 minutos e sair com o resultado positivo – afirmou Sampaio.

– Para mim é sempre uma honra e um orgulho estar dentro de campo correndo pelo Botafogo. E em uma temporada com tantos jogos, todos nós precisamos estar preparados. É o que venho fazendo, trabalhando forte para quando as oportunidades surgirem, estar sempre preparado para fazer meu melhor – completou.

O defensor também fez uma projeção do jogo entre Palmeiras é Botafogo neste fim de semana. Com Adryelson sendo duvida, é possível que Sampaio seja titular em campo.

– Agora teremos mais um jogo muito difícil, um confronto direto na tabela, fora de casa contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Vai ser um grande jogo, mas vamos nos preparar para mais essa decisão dentro da competição e buscar um bom resultado em São Paulo.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro busca uma vitória fora de casa diante do segundo colocado para se manter confortavelmente na liderança do campeonato.