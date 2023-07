Perto do São Paulo, James Rodríguez já encantou o Morumbi com assistência de trivela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 9:19 Compartilhe

Próximo de assinar contrato de dois anos com o São Paulo, James Rodríguez irá voltar a disputar uma partida no Morumbi. Isso porque o meia jogou na casa do Tricolor em 2019, durante a primeira fase da Copa América, quando a Colômbia enfrentou o Qatar.

A seleção colombiana venceu o confronto por 1 a 0, e James Rodríguez foi decisivo no duelo, dando uma assistência de trivela para o gol do centroavante Duván Zapata, aos 40 minutos do segundo tempo.

Os colombianos ficaram na frente da Argentina e avançaram em primeiro lugar no grupo, A Colômbia liderada por James Rodríguez avançou em primeiro lugar no Grupo B, mas caíram nas quartas de final diante do Chile, nos pênaltis.

Com pequenos detalhes a serem acertados entre clube e staff do jogador, a diretoria do São Paulo trabalha com a ideia de ter James Rodríguez disponível para o confronto de volta contra o Corinthians, no dia 16 de agosto, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para isso, o colombiano precisa estar no Boletim Informativo Diário da CBF até o dia 8 de agosto.