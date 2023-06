Perfil em rede social de influenciadora que afirmou ter ficado com Neymar sai do ar mais uma vez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 12:21 Compartilhe

O perfil no Instagram da influenciadora Fernanda Campos, que afirmou ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, saiu do ar mais uma vez nesta quarta-feira (28). Ao abrir a página da blogueira, a rede social informa que o “usuário não foi encontrado”.

Essa não é a primeira vez que Fernanda Campos enfrenta instabilidades na redes social. Na última quinta-feira (22), quatro dias depois de revelar ter se relacionado com Neymar, o perfil da influencer no Instagram saiu do ar. Na ocasião, a suposta amante do atleta disse que estava muito triste e irritada.

Quando o perfil de Fernanda voltou ao ar, a influenciadora aproveitou para ironizar o astro do Paris Saint-Germain. A blogueira escreveu que o atleta “conseguiu deixá-la mais tempo fora do Instagram do que dentro do quarto”.

Na última quarta-feira (21), Neymar escreveu uma carta aberta de desculpas à namorada, Bruna Biancardi. O jogador não citou Fernanda Campos no texto e nem falou diretamente sobre a traição, mas assumiu que errou com a futura mãe de sua filha.