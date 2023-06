Perdido no departamento médico? Dorival explica a situação de Erison no São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:11 Compartilhe

A última vez que Erison esteve em campo pelo São Paulo foi no dia 11 de abril, no jogo contra o Ituano pela Copa do Brasil. Desde então, o jogador não jogou mais. Reforço que chegou para ser reserva do Calleri, disputou somente cinco jogos neste ano – mesmo que tenha mostrado bons números, com dois gols marcados.

A princípio, o clube relatou que Erison tinha sofrido um estiramento em fibrose na coxa esquerda. No dia primeiro de março, o Tricolor divulgou que o jogador estava se recuperando e começando com as atividades em campo. Mas não saiu mais disso, mesmo com quase 80 dias desde o anúncio da lesão. Inclusive, alguns torcedores notaram o ‘sumiço’ do jogador, principalmente nos materiais sobre os treinamentos divulgados nas redes sociais e na plataforma de streaming do São Paulo.

De acordo com o historiador são-paulino Alexandre Giesbrecht, do ‘Anotações Tricolores’, Erison não apareceu nas imagens de cinco treinos seguidos divulgadas. Entretanto, após a vitória contra o Tigre nesta terça-feira (27), Dorival Júnior explicou a situação do jogador.

Esta demora para recuperação tem uma justificativa: é a primeira vez que ‘El Toro’ se lesiona durante toda sua carreira. Mesmo evoluindo, Erison estaria com muito receio de retornar. Ainda não estaria confiante, de fato, para voltar a jogar. Sem traçar prazos, Dorival Júnior afirmou que pretende contar com ele ’em breve’, mas que não quer expô-lo para se tornar algo pior.

– O Erison nunca tinha tido uma lesão. É a primeira lesão muscular que ele teve, e ele ainda tem um receio em relação ao que vinha sentindo. Às vezes, ele faz movimentos em que ele sente uma confiança; em outros momentos, ainda não. É por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que nada se agrave e ele daqui a pouco possa estar em condições de poder atuar – disse.

Dorival Júnior aproveitou e também explicou a situação de Igor Vinícius. Com fortes quadros de pubalgia, passou por um procedimento e iniciou algumas atividades no gramado já em fevereiro. Mas até o momento, não retornou. Porém, a lesão do lateral é vista como uma das mais complicadas de lidar – tendo em vista que é fácil de se tornar um caso cirúrgico mais sério e algo recorrente. Mas o treinador afirmou que o jogador está ‘buscando uma recuperação e está fazendo de tudo para estar em campo o mais rápido possível’.

– A do Igor foi uma situação um pouquinho mais complexa do que a do Erison. Então, demanda um tempo um pouco maior. Mas ele está buscando uma recuperação e está fazendo de tudo para estar em campo o mais rápido possível. Por isso que, às vezes, na ansiedade de nós querermos ter o jogador rapidamente, temos que ter consciência deque foi muito delicado o que ele fez e que ele precisa de tempo para uma recuperação completa – explicou.

Porém, em ambos os casos, ainda não existe um prazo para retorno. Entretanto, os dois estão evoluindo. Mas falando nas decisões de julho, pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras, nenhum dos dois devem estar de volta.