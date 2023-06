Pequeno vascaíno que viralizou na web alcança marca impressionante em rede social

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:43 Compartilhe

O menino Guilherme Gandra Moura, de oito anos, que viralizou na internet depois de acordar de um coma que durou duas semanas, voltou a fazer sucesso nas redes — desta vez, com dancinhas e fantasias de super-herói. Sua conta no Instagram já passou de 150 mil seguidores.

O pequeno, que é torcedor do Vasco, recebeu visitas para lá de especiais enquanto esteve internado em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio: Gabriel Pec, jogador do clube, e Rodrigo Dinamite, filho de Roberto Dinamite.

Guilherme viu o número dos seguidores em sua conta do Instagram disparar rapidamente depois do processo de recuperação, saltando de 2 mil para mais de 150 mil. A alta hospitalar veio na última terça-feira, e Gabriel já voltou para a casa dos pais, Estevão Moura e Tayane Orrico, em Itaguaí.

– Ele ama jogar e não tem nem chip no telefone. O aparelho é só para brincar. Para ele, é preciso que o dispositivo seja pequeno, por causa da mãozinha. Ele tem dificuldade de pegar coisas pesadas e grandes. Um tablet, por exemplo, não daria. E ele adora interagir com as pessoas, também. Se alguém diz que vai ao shopping, ao cinema, é com ele mesmo – disse o pai ao “O Globo”.

Segundo Estevão, entretanto, é necessário tomar cuidado com a exposição da internet, principalmente em um momento tão importante para o crescimento de Guilherme.

– Tudo que aconteceu foi natural. Estamos indo com cuidado, porque temos receio de ficar algo além para ele. Não queremos isso. Quando as pessoas forçam uma situação para repercutir, a coisa não anda — e com a gente, não foi assim. Vamos seguir sem excessos – destacou.

Guilherme sofre com uma epidermólise bolhosa, uma condição genética rara e autoimune que provoca diversos ferimentos na pele. Na saída do hospital, o pequeno vascaíno chegou a ser escoltado pela PRF antes de receber uma festinha de comemoração.