Pepa reconhece ‘incapacidades’ do Cruzeiro em derrota diante do Fortaleza

Após derrota do Cruzeiro, pelo placar de 1 a 0, diante do Fortaleza, o técnico português Pepa apontou falhas do Cruzeiro, que inclusive são repetitivas. Segundo ele, a Raposa sofre muito contra equipes retrancadas, como aconteceu nesta noite, quando o Leão do Pici jogou na base do contra-ataque.

– Sofremos muito. É algo que vem acontecendo, mas hoje ficou bem visível. Foi a incapacidade de termos mais paciência e critério contra uma equipe (com marcação) baixa, e a incapacidade de matar transições. Sofremos muito com transições. Qualquer bola que o Fortaleza conseguia escapar em velocidade era horrível para nós. É algo que tem acontecido com muita frequência – disse.

Em seguida, o técnico do Cruzeiro revelou frustração grande no vestiário. Além disso, o treinador ressaltou a necessidade de resolver problemas pequenos, que atrapalham a equipe. Vale lembrar que a Raposa não vence há sete jogos na temporada, somando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

– O vestiário está revoltado. Não revoltado com a crítica, mas revoltado com o que aconteceu. Nós trabalhamos muito. Não se trata de trabalhar mais, se trata de sermos mais competentes em pequenos prognósticos. Vamos atrás disso com tudo – concluiu.

