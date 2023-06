Pepa reconhece falha na Copa do Brasil, mas traça grande objetivo para o Cruzeiro na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 19:51 Compartilhe

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, agora, o Cruzeiro trabalha somente em uma frente para o restante da temporada: o Campeonato Brasileiro. É via competição nacional que a Raposa busca, quem sabe, uma vaga em um torneio continental, seja Libertadores ou Copa Sul-Americana, para a próxima temporada.

Não mudo uma vírgula, um nada, do que falei no primeiro dia. Todos sabemos que do objetivo, sabemos qual é, mas é olhar para cima. Libertadores, lutar por tudo, não dando Libertadores, vamos pela outra competição que é a Copa Sul-Americana – disse Pepa, técnico celeste, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Em outro momento, o português admitiu frustração pela eliminação na Copa do Brasil, diante do Grêmio, mas reafirmou a confiança no elenco do Cruzeiro. Inclusive, na avaliação do treinador, a equipe estrelada foi superior ao Tricolor Gaúcho naquele confronto, apesar de não sair com o resultado esperado. Confira:

– Não tem problema nenhum em reconhecer que falhamos em um deles que é a Copa do Brasil. Fomos melhores que o Grêmio na ida, na volta, mas o que conta é o resultado. Seguimos com essa frustração, mas com essa leveza. Dentro de campo, naquilo que jogamos, naquilo que criamos, fomos melhor – complementou.

Internamente, o Cruzeiro trabalha com a meta de chegar, pelo menos, aos 53 pontos no Brasileirão. Com isso, a diretoria celeste acredita na conquista de uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana, no mínimo.

