Pepa exaltou o Cruzeiro e mostrou alívio após a Raposa derrotar o São Paulo

Após confirmar a vitória sobre o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, na noite de sábado (24), por 1 a 0, gol contra de Rafinha, o sentimento dos torcedores celestes era de alívio duplo: fim do jejum de vitórias e manter uma boa distância de pontos para a zona do rebaixamento. Já eram sete partidas sem saber o que era levar os três pontos para casa.

A equipe azul não triunfava desde o dia 14 de maio, quando goleou o América-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas (Grêmio, Atlético-MG Cuiabá e Fortaleza) e três empates (Grêmio, Flamengo e Bahia) em jogos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

O técnico Pepa mostrou um relaxamento pós-jogo que não se via há mais de um mês, jpa que seus jogadores ficaram 40 dias sem triunfar em campo. Ele comentou e analisou a vitória celeste, destacando a performance do time, mesmo finalizando menos e vencendo o jogo sem acertar o gol nenhuma vez na partida.

-Tenho que dar parabéns aos nossos jogadores. Os adversários tiveram mais a bola, mas não correram mais que nós. Isso mostra o espírito de sacrifício, já que tivemos menos posse e menos finalizações. Quando era ao contrário, perdíamos ou ficávamos no empate -disse, o comandante que não deixou de exaltar o goleiro Rafael Cabral, o melhor da partida no Horto.

-No primeiro tempo, corremos muito, mas estávamos desorganizados. No segundo tempo, nos ajustamos. Não gosto de falar do individual, mas o Rafael (Cabral) fez um grande jogo e nos ajudou na vitória-finalizou.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, 1º de julho, às 21h, contra o Internacional, fora de casa. A Raposa com os seus 17 pontos “dorme” na 10ª posição, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada.