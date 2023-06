Peñarol-URU x América-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:54 Compartilhe

Peñarol-URU e América-MG medem forças às 21h desta quinta-feira, 29 de junho, pela última rodada do Grupo F da Sul-Americana, em Montevidéu, no Uruguai. Para, quem sabe, se classificar, o Coelho precisa vencer e torcer para o Millonarios-COL não bater o Defensa y Justicia-ARG, na Argentina. O time uruguaio, por sua vez, já chega ao confronto sem chances de classificação.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini do Coelho não terá o lateral-direito Marcinho, que não está inscrito na fase inicial da Sul-Americana. Com isso, o treinador terá que fazer uma improvisação. Danilo Avelar e Mateus Henrique disputam a vaga. Ricardo Silva, Matheusinho, Adyson, Luan Campos, Dadá Belmonte e Mikael, lesionados, seguem fora.

O Peñarol, que já não tem chances de classificação, não deve ter surpresas no time inicial. No time uruguaio, a novidade mais esperada é a estreia do técnico Dario Rodriguez, de 48 anos, contratado depois da demissão de Alfredo Arias. A escalação deve ser a mesma que empatou diante do Montivideo Wanders, por 0 a 0, no último sábado.

Classificado ou não, depois do Peñarol, o América-MG já voltará a Belo Horizonte, onde enfrenta o clássico contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 02 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

PAÑAROL-URU x AMÉRICA-MG

Data: 29 de junho de 2023 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Campeón Del Siglo, Montevidéu (URU)

Árbitro: Diego Haro (PER)

Árbitro de vídeo – VAR: Carlos Orbe (EQU)

Onde assistir: Paramount+

Onde acompanhar: tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia FM, Rádio Super FM

PEÑAROL-URU (Técnico: Darío Rodriguez)

Cardozo; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Léo Coelho, Valentin Rodríguez; Carlos Sánchez, Damián García (Sebástian Cristóforo), Santiago Homencheko; Nicolás Rossi, Matías Arezo e Brian Mansilla (Kevin Méndez).

Desfalques: sem desfalques

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Pasinato; Mateus Henrique (Danilo Avelar), Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez (Breno); Felipe Azevedo (Gonzalo Mastriani), Everaldo e Aloísio.

Desfalques: Ricardo Silva, Matheusinho, Adyson, Luan Campos, Dadá Belmonte, Mikael (lesionados) e Marcinho (não está inscrito na Copa Sul-Americana)