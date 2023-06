Pela primeira vez, duas mulheres assumem o Comitê de Ética da CBV

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 19:27 Compartilhe

Pela primeira vez na história, caberá a duas mulheres a tarefa de comandar o Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Letícia de Faria Sardas, bacharel em Direito e pós-graduada em Direito da Comunicação, foi eleita presidente da entidade, e terá como vice a ex-jogadora Sandra Lima, que defendeu a seleção brasileira por mais de 20 anos e foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996.

Na reformulação realizada em abril deste ano, o Comitê de Ética da CBV passou a ser totalmente independente. Nenhum integrante pode ter vínculo esportivo ou econômico com a CBV nos dois anos anteriores a sua entrada no grupo.

Letícia e Sandra foram eleitas para o Comitê de Ética no início deste mês, ao lado de Jorge Henrique Macedo Oliveira, advogado com experiência em causas cíveis e trabalhistas, e especialista em Direito Tributário; Sebastião Zaiden, economista com pós-graduação em Regulação, Defesa da Concorrência e Concessões; e Vicente Felix Correia, advogado e corregedor do Ministério Público do Estado de Alagoas.

O Comitê de Ética define os parâmetros éticos da CBV e de seus agentes, com base nos valores e princípios da Carta Olímpica, da administração pública e da gestão democrática. Também é responsável por investigar e julgar denúncias sobre atos que não respeitem tais princípios.

