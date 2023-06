Pela Eliminatórias da Euro, Bélgica cresce no segundo tempo, Lukaku marca e partida com a Áustria termina empatada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 17:41 Compartilhe

A Data Fifa segue com as Eliminatórias da Euro a todo momento e, na tarde deste sábado (17), foi a vez de Bélgica e Áustria entrarem em campo. Em disputa morna no primeiro tempo e batalhada no segundo, com boas chances e defesas de Courtois, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gol de Gregoritsch para os austríacos, ainda na primeira etapa, e Lukaku, para os belgas, na segunda.

Na próxima terça-feira (20), a Bélgica vai enfrentar a Estônia e a Áustria recebe a Suécia, ambos confrontos às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada.

+ Real Madrid divulga novas fotos do Santiago Bernabéu: veja como está o andamento das obras

PRIMEIRO TEMPO

Os 45 minutos iniciais mostraram uma partida abaixo do que poderia ser apresentada. A Bélgica, favorita na partida e com jogadores mais talentosos, viu a Áustria se impor na disputa e abrir o placar, aos 21 minutos, com Gregoritsch. Dentre as quatro finalizações dos austríacos, somente uma no gol, em cruzamento de escanteio, com o camisa 11 livre na grande área, pronto para finalizar de primeira, com a bola desviando no meio do caminho e enganando o goleiro. Os belgas tentaram, mas não arrancaram o empate.

SEGUNDO TEMPO

A seleção austríaca seguiu dominando a partida no quesito perigo no ataque, apesar da ampla vantagem da Bélgica na posse de bola, e por pouco não ampliou o placar para 2 a 0. Mas foram os belgas que encontraram o caminho do gol, arrancando o empate. Aos 16 minutos, Lukaku recebeu de Lukebakio da maneira que gosta: de costas para o gol, na entrada da área. O atacante girou em cima do zagueiro e acertou uma forte finalização no canto direito do goleiro. Ambas equipes tiveram chances de chegar ao segundo gol, mas não foram eficientes e terminaram os 90 minutos empatados.

E MAIS: