Pedro sofre agressão de preparador físico de Sampaoli após vitória do Flamengo

O Flamengo venceu o Atlético-MG de virada, mas o clima no vestiário não foi dos melhores após a partida. Sem entrar em campo, o atacante Pedro sofreu uma agressão do preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A informação é do site “ge”.

A confusão começou quando o preparador questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha (o Flamengo ainda tinha uma substituição disponível). O camisa 9 retrucou e levou um soco na boca.

Em apoio a Pedro, o elenco rubro-negro já manifestou para diretoria que não treinará enquanto o preparador estiver no cargo.

Após a saída do estádio, o atacante se encaminhou a uma delagacia em Belo Horizonte para prestar queixa e realizar exame de corpo de delito. Pablo Fernández foi prestar depoimento acompanhado de Marcos Braz, vice-presidente do clube.

O Flamengo ainda não se posicionou sobre o episódio.

Entenda o que aconteceu:



> Após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha, Pedro deixou o aquecimento e sentou no banco.

> Pablo Fernández chamou o atacante para aquecer e ele não foi.

> No vestiário, o preparador físico disse que Pedro o desrespeitou em público e fez cobranças ríspidas.

> O camisa 9 retrucou e criticou a comissão técnica de Sampaoli por estar sendo “minado” desde o início do trabalho.

> Pablo Fernández não gostou da acusação e deu um soco na boca do atacante.

> O elenco do Flamengo viu toda a cena e defendeu Pedro.

Posicionamento de Pedro sobre o episódio:

“Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli.

A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas.

Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje.

Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face.

Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram.”