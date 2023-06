Pedro entra no top 10 dos brasileiros com mais gols na história da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 23:33 Compartilhe

Autor do primeiro gol do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Aucas, do Equador, nesta quarta-feira, no Maracanã, Pedro se tornou um dos dez brasileiros que mais vezes balançaram as redes na história da Libertadores. Artilheiro da última edição, o centroavante soma 19 tentos anotados, todos com a camisa rubro-negra.

Pedro agora é o 8º colocado no ranking histórico, empatado com Rony, do Palmeiras, Ricardo Oliveira, ex-Santos e São Paulo, e Guilherme, que atuou por Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro na década de 90. Gabigol, seu companheiro de ataque, é quem lidera a lista com 31 gols marcados. Confira o top 10:

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º – Gabigol – 31 gols em 53 jogos

2º – Luizão – 29 gols em 42 jogos

3º – Palhinha – 25 gols em 31 jogos

Fred – 25 gols em 43 jogos

5º – Jairzinho – 21 gols em 36 jogos

Célio – 21 gols em 43 jogos

7º – Bruno Henrique – 20 gols em 48 jogos

8º – Guilherme – 19 gols em 27 jogos

Pedro – 19 gols em 34 jogos

Ricardo Oliveira – 19 gols em 34 jogos

Rony – 19 gols em 42 jogos