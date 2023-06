Pedro é alvo do Zenit, e Corinthians busca retomada das conversas por negociação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 21:33 Compartilhe

O Corinthians aguarda uma proposta do Zenit, da Rússia, pelo atacante Pedro. O clube russo tem a preferência pelo jogador, mas ainda não encaminhou uma oferta oficial pelo atleta, ainda que tenha aberto com o estafe do atleta há cerca de um mês.

A expectativa é que o clube russo faça valer a prioridade conquistada na venda de Yuri Alberto ao Timão, no início desta temporada. A janela de transferências abre no próximo dia 3 de julho e a tendência é que até lá os russos encaminhem algo para contratar a joia corintiana.

A ideia é que caso o Zenit apresente algo oficial seja em torno de 12 a 17 milhões de euros (R$ 57,4 mi a 81,3, na cotação atual), com possibilidades desse valor ser alcançado através de gatilhos e bonificações. Uma possível evolução para proposta também colocaria em discussão a distribuição do percentual. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador e poderia ficar com uma parte, dependendo da condução das negociações.

Como tem 17 anos, e completará 18 somente em fevereiro do ano que vem, é garantido que Pedro seguirá como opção no ataque do Corinthians até o fim do ano, independentemente dele ser negociado com o Zenit ainda nesta janela. O garoto tem contrato recém-renovado com o Timão, com validade até março de 2026, com multa rescisória estipulada em 120 milhoes de euros (R$ 627, 4 mi, na cotação atual) para o mercado internacional.