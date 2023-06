Pedro ajuda, e Corinthians conta com trunfos para cumprir meta de vendas na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:15 Compartilhe

Próximo de concretizar a venda do atacante Pedro ao Zenit, da Rússia, o Corinthians também se aproxima de cumprir uma das previsões orçamentárias. O Timão espera arrecadar ao menos R$ 90,1 milhões em vendas de atletas nesta temporada, o mesmo valor de 2022.

O staff de Pedro precisa apenas aprovar o tempo de contrato e salário com o Zenit, e a venda ao clube russo deve ser selada em 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual). O atacante só irá ao clube europeu no começo de 2024, quando cumpre 18 anos.

Dessa forma, faltaria ao Corinthians cerca de R$ 15 milhões para bater a meta. O Alvinegro já arrecadou cerca de R$ 29 milhões com as vendas de Lucas Piton ao Vasco, Matheus Davó ao Cruzeiro e Gustavo Mantuan ao Zenit.

A última foi oficializada na semana passada, com o clube negociando 40% dos direitos do meia-atacante por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,4 milhões).

Para cumprir a meta de vendas traçada no orçamento, a diretoria alvinegra aposta em dois trunfos. Um deles seria um possível lucro com direitos econômicos e mecanismos de solidariedade. Carlos Augusto, do Monza, Robert Renan e Malcom, ambos do Zenit, estão na mira de gigantes europeus e podem ajudar os cofres corintianos neste sentido.

Além disso, a diretoria não vê jogadores inegociáveis no elenco alvinegro e, com uma boa proposta, está aberta a negociar desde jovens promessas a medalhões. O zagueiro Murillo já foi sondado por uma equipe espanhola, enquanto alguns clubes da Premier League consultaram a situação de Yuri Alberto. Além deles, jovens como, Biro, Wesley e até Róger Guedes, artilheiro do time na temporada, podem chamar atenção das equipes europeias.