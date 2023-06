Paysandu e Remo se juntam para campanha contra o preconceito no dia do Orgulho LGBTQIAP+

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:44 Compartilhe

Nesta quarta-feira, dia em que se comemora o Orgulho LGBTQIAP+, os eternos rivais do futebol paraense, Paysandu e Remo, se juntaram para uma campanha focada no combate ao preconceito à comunidade.

O próximo confronto entre as equipes sestá programada para o dia 16 de julho, pela Série C, às 16h (de Brasília).

+ Confira o ranking dos clubes mais falados do Brasil nas mídias digitais

Em um vídeo postado pelos dois clubes em suas redes sociais, dois casais de torcedores — cada um de uma equipe — andam em direção um ao outro.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

No fim do vídeo, entretanto, é possível ver que, na verdade, os casais possuem um integrante de cada torcida — com direito a um beijo entre os apaixonados no encerramento da ação.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

A campanha recebeu boa aceitação do público, principalmente nos comentários, com muitas pessoas aplaudindo a ação.

+ Caso Robinho: psicóloga aponta violência psicológica em conversa entre ex-jogador e a esposa

Atualmente, as equipes passam por dificuldades na Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto Paysandu quanto Remo possuem apenas 12 pontos em dez jogos disputados e ocupam, respectivamente, 15ª e 13ª colocações na tabela.