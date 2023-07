Pavic e Kitchenok são os primeiros campeões de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 19:19 Compartilhe

Sétimos favoritos na disputa de duplas mistas de Wimbledon, a parceria da ucraniana Lyudmila Kitchenok e do croata Mate Pavic é a primeira campeã de Wimbledon 2023. A dupla superou a parceria do belga Joran Vliegen e da chinesa Yifan Xu.

Kichenok e Pavic fecharam a batalha de 2h07 conta Vliegen e Xu com placar de 6/4 6/7 (9-11) 6/3 tendo disparado nove aces a cinco e 20 bolas vencedoras a 14 da dupla da chinesa que cometeu cinco erros não-forçados conta 10 dos grandes campeões.

Este é o primeiro troféu do Grand Slam da carreira de Lyudmila Kitchenok , enquanto Pavic conquistou seu primeiro Slam nas duplas mistas, mas é campeão de dois Slams nas duplas masculina US Open 2020 ao lado do mineiro Bruno Soares e Wimbledon 2021 ao lado do compatriota Nikola Mektic.